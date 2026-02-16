Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio e Svoboda

In casa Venezia scatta il conte alla rovescia per gli annunci dei rinnovi di contratto di due colonne della formazione come il centrale difensivo Michael Svoboda e il centrocampista Gianluca Busio entrambi in scadenza a fine stagione. Come riporta Trivenetogoal.it le firme dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, probabilmente già nel corso di questa settimana.

Due rinnovi su cui la società lavora da parecchio tempo come aveva ammesso il direttore Filippo Antonelli nella conferenza stampa a chiusura del mercato di riparazione: “Non ci siamo mai fermati su questo tema, una volta finito il mercato estivo abbiamo iniziato a lavorare sui rinnovi, è vero che ce ne sono stati alcuni più semplici, mentre questi sono stati un po' più complicati, ma siamo in dirittura d’arrivo. Non vedo assolutamente problemi e, da qui a pochi giorni, vedrete che andrà tutto a buon fine”.