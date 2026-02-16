Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio e Svoboda

Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio e SvobodaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 19:11Serie B
Tommaso Maschio

In casa Venezia scatta il conte alla rovescia per gli annunci dei rinnovi di contratto di due colonne della formazione come il centrale difensivo Michael Svoboda e il centrocampista Gianluca Busio entrambi in scadenza a fine stagione. Come riporta Trivenetogoal.it le firme dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, probabilmente già nel corso di questa settimana.

Due rinnovi su cui la società lavora da parecchio tempo come aveva ammesso il direttore Filippo Antonelli nella conferenza stampa a chiusura del mercato di riparazione: “Non ci siamo mai fermati su questo tema, una volta finito il mercato estivo abbiamo iniziato a lavorare sui rinnovi, è vero che ce ne sono stati alcuni più semplici, mentre questi sono stati un po' più complicati, ma siamo in dirittura d’arrivo. Non vedo assolutamente problemi e, da qui a pochi giorni, vedrete che andrà tutto a buon fine”.

Articoli correlati
Venezia, Antonelli: "Ambrosino come Shomurodov, certe dinamiche non si ripetano" Venezia, Antonelli: "Ambrosino come Shomurodov, certe dinamiche non si ripetano"
Venezia, buone notizie sul fronte rinnovi: Svoboda e Busio a un passo dalla firma... Venezia, buone notizie sul fronte rinnovi: Svoboda e Busio a un passo dalla firma
Venezia, Busio stacca il traguardo delle 150 presenze in arancioneroverde: oggi la... Venezia, Busio stacca il traguardo delle 150 presenze in arancioneroverde: oggi la premiazione
Altre notizie Serie B
Bari, Cavuoti: "Col SudTirol è mancato il coraggio. Dobbiamo restare uniti per un... Bari, Cavuoti: "Col SudTirol è mancato il coraggio. Dobbiamo restare uniti per un miracolo"
Sampdoria, partita col botto la prevendita per Mantova: già 600 biglietti staccati... TMWSampdoria, partita col botto la prevendita per Mantova: già 600 biglietti staccati
Sampdoria, deferiti Gregucci e Foti. Il club ribadisce: "Piena fiducia nella Giustizia... Sampdoria, deferiti Gregucci e Foti. Il club ribadisce: "Piena fiducia nella Giustizia Sportiva"
Pescara in ansia per le condizioni di Desplanches. Possibile il ricorso agli svincolati... Pescara in ansia per le condizioni di Desplanches. Possibile il ricorso agli svincolati
Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio... Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio e Svoboda
D’Angelo fra Avellino e il ritorno allo Spezia: il tecnico verso il no agli irpini... D’Angelo fra Avellino e il ritorno allo Spezia: il tecnico verso il no agli irpini
Crisi Spezia, Donadoni non è più blindato. Intanto Bisoli fa capolino al Picco Crisi Spezia, Donadoni non è più blindato. Intanto Bisoli fa capolino al Picco
Biancolino, l'Avellino e una lunga storia d'amore che si interrompe nuovamente Biancolino, l'Avellino e una lunga storia d'amore che si interrompe nuovamente
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
5 Inter-Juventus, Calvarese senza pietà: "La Penna non era pronto. Non verrà soltanto fermato"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 McKennie fa eco a Spalletti su Inter-Juve: "È un po' difficile quando succedono queste cose"
Immagine top news n.1 Inter-Juve non finisce mai, Spalletti accusa Chivu: "Kalulu prende di bischero dopo due torti"
Immagine top news n.2 Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi
Immagine top news n.3 Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Immagine top news n.4 Juve, oltre al danno la beffa: cosa rischiano Comolli e Chiellini per la sfuriata con La Penna
Immagine top news n.5 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
Immagine top news n.7 Che caos nel tunnel del Meazza: Spalletti furioso con Marotta. Rischiano Comolli e Chiellini?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.3 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.4 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Kalulu, secondo giallo frettoloso. Simulatori? Ci sono tutti gli strumenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Morata dopo il rosso: "Ho sbagliato ancora una volta. Non resta che andare avanti"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Idrissi: "Non avevo dubbi che Pisacane fosse un ottimo allenatore"
Immagine news Serie A n.3 Arbitri professionisti: cosa prevede la possibile riforma. Ma i compensi sono già da pro
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Tutto chiarito con Di Francesco. Kilicsoy? Ecco il problema che ha avuto"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari-Lecce, le maschere tipiche Mamuthones e Issohadores di Mamoiada in campo nel pre-gara
Immagine news Serie A n.6 Marotta: "Lo stadio nuovo è un esigenza, sarebbe assurdo non avere Milano a Euro 2032"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Cavuoti: "Col SudTirol è mancato il coraggio. Dobbiamo restare uniti per un miracolo"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, partita col botto la prevendita per Mantova: già 600 biglietti staccati
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, deferiti Gregucci e Foti. Il club ribadisce: "Piena fiducia nella Giustizia Sportiva"
Immagine news Serie B n.4 Pescara in ansia per le condizioni di Desplanches. Possibile il ricorso agli svincolati
Immagine news Serie B n.5 Venezia, ci siamo per i rinnovi di due colonne: già in settimana novità per Busio e Svoboda
Immagine news Serie B n.6 D’Angelo fra Avellino e il ritorno allo Spezia: il tecnico verso il no agli irpini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani
Immagine news Serie C n.3 Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"
Immagine news Serie C n.4 La Salernitana non vince, ma Lescano è già una macchina da gol: i numeri dell'attaccante
Immagine news Serie C n.5 Serie C, mercoledì il recupero della 25ª giornata del Girone C: Catania-Trapani al sig. Ubaldi
Immagine news Serie C n.6 Carrarese, Pasciuti tuona: "Auspico maggior attenzione delle direzioni di gara da qui alla fine"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…