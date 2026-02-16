Bastoni scosso dopo Inter-Juventus: ieri confronto con Chivu e Marotta. Il retroscena

Non si sono placate (e non si placheranno) le polemiche attorno all'espulsione a Pierre Kalulu nel corso del primo tempo di Inter-Juventus, derby d'Italia giocato sabato sera e vinto dai nerazzurri per 3-2. In particolar modo, il dibattito oltre che sull'arbitro La Penna, si è spostato anche, e soprattutto, su Alessandro Bastoni, la cui simulazione (e successiva esultanza, mal digerita da tutti), è costato al francese il cartellino rosso.

Ieri il designatori Gianluca Rocchi, pur riconoscendo l'errore del direttore di gara che aveva scelto per un match tanto importante e ricco di pathos, ha tuonato contro il difensore dell'Inter: "La Penna non è l'unico ad aver sbagliato perché la simulazione è evidente. In questa stagione le tentano tutte per fregarci…". Molti tifosi e addetti ai lavori, inoltre, hanno chiesto che il calciatore venisse escluso dalle prossime convocazioni di Gennaro Gattuso per la Nazionale, trattato come un esempio su come non essere un corretto sportivo. E infine sono arrivati gli (in)evitabili (e meschini) insulti social che hanno preso di mira lui, la compagna e addirittura la figlia piccola.

Per questo motivo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta di un Alessandro Bastoni che ieri era molto turbato per cos'era successo. Il difensore, si legge, avrebbe chiamato sia Cristian Chivu che Giuseppe Marotta, ricevendo sostegno da parte di tutto l'ambiente interista. Durante la giornata, lo stesso Alessandro ha valutato se realizzare un post social per far sentire la propria voce sull’accaduto, ma alla fine ha preferito chiudersi in un più tattico silenzio. Meglio evitare di aggiungere altra legna al fuoco col rischio di essere equivocato.