Pisa, Scuffet fuori un mese. L'obiettivo è riavere Semper in gruppo da venerdì

In casa Pisa come rivela SestaPorta.news, Hiljemark è alle prese con la difficile situazione dei portieri: Simone Scuffet resterà fuori circa un mese dopo l’infortunio dei giorni scorsi. Si tratta di uno stiramento con sospetto primo grado, ma gli accertamenti sono ancora in corso e serviranno per definire tempi e gestione del rientro. Lo staff punta a riportare Semper tra i pali già da venerdì in gruppo, così da averlo disponibile per il Franchi. Se però non dovesse arrivare il via libera, toccherà ancora a Nicolas, che in queste settimane è stato chiamato a reggere l’emergenza.

In mezzo al campo, Stengs ha accusato un po’ di dolore al ginocchio ed è tornato a lavorare a parte. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Restano invece ai box Denoon e Vural, ancora indisponibili.

Il club ha reso noto il programma della settimana: "Dopo una domenica di riposo il Pisa Sporting Club ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato in programma lunedì 23 febbraio (ore 18.30) allo Stadio “Franchi” di Firenze. Sarà dunque una settimana lunga quella che i nerazzurri vivranno al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Dopo la seduta odierna gli allenamenti proseguiranno martedì e mercoledì con sedute doppie (al mattino gruppo al completo, pomeriggio con gruppi divisi); giovedì giornata di riposo e quindi venerdì e sabato singola seduta di allenamento mattutina. Nel pomeriggio di domenica la consueta rifinitura che precederà la partenza per il capoluogo toscano".