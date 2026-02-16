Spalletti rincara la dose: "Non mi sarei mai aspettato che Kalulu prendesse del fesso da Chivu"

Dopo le parole ai microfoni di Sky Sport, a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato chiesto ancora una volta di commentare le dichiarazioni di Cristian Chivu nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galatasaray. L'allenatore è rimasto della sua idea: "Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori. Io posso dire che Pierre è un bravo ragazzo, una persona perbene e che debba prendere del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocare dell'Inter e non voglio farlo".

