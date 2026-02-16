Crisi Spezia, Donadoni non è più blindato. Intanto Bisoli fa capolino al Picco

Roberto Donadoni non è più blindato dalla proprietà dello Spezia. Dopo l’ennesimo scivolone in campionato, contro il Frosinone in casa, il club ligure ha avviato una serie di riflessioni e confronti con gli Stati Uniti per decidere cosa fare e come muoversi per cercare di invertire una rotta che sta trascinando la squadra verso la retrocessione in Serie B. Come si legge su Cittadellaspezia.com oggi sarà una giornata di chiamate fra Italia e oltreoceano con il presidente Charlie Stillitano, che aveva scelto l’ex ct per la panchina, e il patron Thomas Roberts.

Una scelta, quella di Donadoni, che era stata condivisa dalle altre componenti della dirigenza – l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano – che fin da subito è sembrata azzardata non tanto per il valore del tecnico in sé, ma dal fatto che mancasse dalla Serie B da oltre vent’anni e fosse fermo da cinque anni dopo l’esperienza allo Shenzen in Cina. Per uno Spezia in difficoltà forse, sarebbe servito un tecnico più navigato nella categoria e pronto per la difficile battaglia salvezza. Ma sono valutazioni che è più semplice fare oggi – alla luce dei risultati e delle prestazioni – che allora.

Intanto al Picco nella giornata di ieri c’è Pierpaolo Bisoli, tecnico fermo da circa un anno dopo l’esperienza al Brescia, che era lì non su invito della società, ma per restare aggiornato sul campionato di Serie B come spesso gli accade nei fine settimana. Per qualcuno però il messaggio silenzioso è stato quello di ‘se serve sono qui’ visto che il suo profilo ben si adatta alla feroce lotta per la permanenza in cadetteria. Sullo sfondo ci sarebbe poi sempre Luca D’Angelo, che ha ancora un anno abbondante di contratto (scadenza 2027), ma che difficilmente potrebbe tornare visto che non ci sono stati contatti fra le parti dopo l’esonero.