Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Sarà la giovane Dorsin a guidare l'attacco della Roma, che deve rispondere all'Inter, questo pomeriggio con alle sue spalle il terzetto formato da Dragoni, Giugliano e Babajide. In mezzo al campo Greggi è affiancata da Csiki, mentre in difesa avanti con la coppia Oladipo-Heatley davanti a Baldi. In casa Napoli invece conferma per Carcassi a centrocampo con Banusic al fianco della bomber Floe in avanti. queste le formazioni ufficiali
Roma (4-2-3-1): Baldi; Thøgersen, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Csiki, Greggi; Dragoni, Giugliano, Babajide; Brennskag-Dorsin. A disposizione: Lukasova, Soggiu, Veje, Antoine, Viens, Corelli, Pandini, Ventriglia, Galli, Piekarska. Allenatore Rossettini
Napoli Women (4-4-2): Beretta; Langella, Jusjong, Vergani, Kainulainen; Carcassi, Bellucci, Muth, Kozak; Banusic, Floe. A disposizione: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlikc, Barker, Faurskov, Sciabica, Troan, D'Angelo, Musumeci. Allenatore Sassarini
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter 2-3
40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjamsdottir (I)
Juventus-Lazio 0-0
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32*, Inter 30, Juventus 27, Napoli Women 23*, Lazio 23, Fiorentina 21, Como Women 20, Milan 20,Sassuolo 12, Ternana Women 10, Parma 9, Genoa 7
* una gara in meno