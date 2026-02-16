Spezia, arriva l'addio del difensore Serpe: ceduto al Forte Virtus di Maurizio Setti
Lo Spezia ha comunicato sui propri canali ufficiali l’addio del difensore Laurens Serpe, giocatore da tempo ai margini della prima squadra. Il centrale lascia l’Italia e approda negli Emirati Arabi Uniti per unirsi a quel Forte Virtus di proprietà dell’ex presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti.. Questo il comunicato del club ligure:
"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Forte Virtus FC le prestazioni sportive del difensore, classe 2001, Laurens Serpe. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".
Serpe era arrivato nel 2022 allo Spezia, ma è sceso in campo solo in due occasioni da allora, fra molti prestiti – Imolese (25 presenze), Turris (appena una gara) e Pro Vercelli /12 gare lo scorso anno)– e zero spazio in questa stagione con la maglia bianca. In scadenza di contratto fra pochi mesi l’italo-olandese saluterà a titolo definitivo.
