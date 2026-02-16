D’Angelo fra Avellino e il ritorno allo Spezia: il tecnico verso il no agli irpini
Nonostante fosse uno dei nomi in pole per la panchina dell’Avellino dopo l’esonero di Raffaele Biancolino, l’allenatore Luca D’Angelo sembra intenzionato a dire no alla proposta dei biancoverdi, come riferisce Sky Sport, visto che potrebbe presto aprirsi la possibilità di tornare allo Spezia, a cui è legato da un contratto fino al 2027, per sostituire quel Roberto Donadoni che inizia a traballare visto che non è riuscito a invertire la rotta dei liguri.
D’Angelo, esonerato lo scorso quattro novembre, potrebbe infatti liberarsi unilateralmente dal vincolo con lo Spezia per poi sedersi su un’altra panchina senza dover concordare la risoluzione consensuale con gli aquilotti, ma vuole attendere di capire cosa accadrà nella piazza spezzina, senza contare che – visto il legame coi tifosi liguri – difficilmente accetterebbe di guidare una rivale diretta per la salvezza.
Restano dunque i nomi di Fabio Caserta, William Viali, Alessandro Nesta e Guido Pagliuca.
