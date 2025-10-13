Il punto sul rinnovo di Yildiz, le ultime sulla Nazionale da Udine: le top news delle 18

Rifinitura in corso per la Nazionale di Gennaro Gattuso. La squadra azzurra che sabato sera ha battuto 3-1 l'Estonia a Tallinn sta preparando la sfida contro Israele valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Gli azzurri si stanno allenando al Bruseschi, terreno di gioco adiacente al Friuli dove normalmente si allena l'Udinese. Gattuso ha iniziato l'allenamento consegnando delle pettorine e dividendo così i 20 giocatori di movimento visto che Cambiaghi ha iniziato ad allenarsi in gruppo solo in un secondo momento.

Il talento di Kenan Yildiz non ha eguali nella rosa della Juventus e non è un caso che al primo posto delle priorità tra i rinnovi che devono fare i bianconeri, ci sia il turco classe 2005. A distanza di un anno dal nuovo contratto siglato nell'agosto del 2024, che ha portato il suo ingaggio a 1,6 milioni di euro netti a stagione. Ciononostante, seppure da allora si siano alternati volti differenti nello spogliatoio della Vecchia Signora, Yildiz rimane ancora uno dei meno pagati in rosa. Una situazione, quella di Yildiz, che la Juventus ha tutta l'intenzione di provare a risolvere prima possibile.

La Lazio perde Valentin Castellanos almeno fino alla prossima sosta. Gli esami ai quali si è sottoposto stamani il centravanti argentino hanno infatti evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. In attesa della conferma che arriverà dal report ufficiale della Lazio, sono già partiti i calcoli per il rientro di un pezzo da novanta quale il 'Taty', per il quale però è previsto uno stop che va dai 45 ai 60 giorni. A proposito di infortuni, in casa Milan Max Allegri dovrà fare a meno del suo esterno Alexis Saelemaekers (26 anni) almeno per la partita di rientro dopo la sosta per le nazionali, che metterà il suo Milan contro la Fiorentina del grande ex Pioli.