Il Rakow la sblocca ma Ndour porta subito la Fiorentina in parità: 1-1 in due minuti al Franchi
TUTTO mercato WEB
Si sblocca dopo un’ora di gioco la partita con la rete del vantaggio che porta la firma di Brunes. Difesa della Fiorentina piuttosto addormentata in occasione di una punizione arrivata dalle retrovie che trova il buon inserimento del cugino di Haaland. La Fiorentina però trova immediatamente il pari, con Ndour che calcia benissimo in controbalzo al limite dell’area.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
2 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”