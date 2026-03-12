Bologna, Ferguson: "Non mi spiego prestazioni così altalenanti". Poi elogia Bernardeschi

Dopo il pareggio per 1-1 tra Bologna e Roma, Lewis Ferguson, capitano della squadra rossoblù, ha commentato così il match ai canali ufficiali del club emiliano: "Sono contento della nostra prestazione, abbiamo fatto una bella partita. Siamo un bel gruppo, abbiamo qualità, non so dare una spiegazione a prestazioni così altalenanti come quelle che stiamo facendo".

Ferguson poi prosegue pensando già al ritorno in programma giovedì prossimo: "A Roma servirà un po' di tutto, ma principalmente la fiducia". Infine ha elogiato la prestazione di Federico Bernardeschi, autore del gol, ma anche di molto altro: "Ha una grande qualità e un bel sinistro. Ma la nostra forza è il gruppo", conclude il leader dello spogliatoio del Bologna.