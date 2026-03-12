Bologna, Ferguson: "Non mi spiego prestazioni così altalenanti". Poi elogia Bernardeschi
TUTTO mercato WEB
Dopo il pareggio per 1-1 tra Bologna e Roma, Lewis Ferguson, capitano della squadra rossoblù, ha commentato così il match ai canali ufficiali del club emiliano: "Sono contento della nostra prestazione, abbiamo fatto una bella partita. Siamo un bel gruppo, abbiamo qualità, non so dare una spiegazione a prestazioni così altalenanti come quelle che stiamo facendo".
Ferguson poi prosegue pensando già al ritorno in programma giovedì prossimo: "A Roma servirà un po' di tutto, ma principalmente la fiducia". Infine ha elogiato la prestazione di Federico Bernardeschi, autore del gol, ma anche di molto altro: "Ha una grande qualità e un bel sinistro. Ma la nostra forza è il gruppo", conclude il leader dello spogliatoio del Bologna.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
2 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”