Roma, impara a rimontare: solo una vittoria e otto sconfitte da situazione di svantaggio

Il problema offensivo, una rosa corta in alcuni reparti e i frequenti infortuni: questi sono gli ostacoli più evidenti nel percorso della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, c’è un fattore critico spesso sottovalutato che incide in maniera pesante sul rendimento dei giallorossi: l’incapacità di reagire quando la partita si mette in salita. In questa prima parte di stagione, la Roma è andata in svantaggio in nove occasioni, raccogliendo ben otto sconfitte.

L’ultimo esempio è arrivato all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per la prima volta in Serie A, i giallorossi si sono trovati sotto di due gol: il 2-0 bianconero sembrava aver messo in ginocchio la compagine capitolina. Il gol di Baldanzi, però, ha riaperto il match, ma non è bastato a trasmettere la scossa necessaria per completare la rimonta ed evitare la sconfitta nel quarto d’ora finale.

Il problema si ripropone anche in Europa League, dove le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen sono maturate proprio dall’incapacità di reagire allo svantaggio. L’unica vera rimonta stagionale resta quella dello Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, con Cristante e Soulé che sono riusciti a ribaltare il gol iniziale di Kean. Proprio a tal riguardo, Gasperini è stato chiaro nelle scorse settimane: “Se la cosa si è ripetuta, qualche problema c’è stato, però per fortuna il calcio è dinamico e quello che succede prima, magari dopo riesci a rimediare e a farlo meglio. Anche questa deve essere una capacità: non può succedere che ogni volta che prendiamo un colpo poi perdiamo la partita”. Servirà dunque lavorare anche su questo aspetto: si tratta di un limite da superare in fretta..