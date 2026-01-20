Il rientro di Lookman a diciotto mesi dalla scadenza: il prezzo è sempre 50 milioni

Ademola Lookman rientra a Bergamo dopo essersi conquistato la medaglia di bronzo con la Nigeria. Un terzo posto sigillato dal suo rigore nella finalità contro l'Egitto e, sostanzialmente, un'ottima Coppa d'Africa. “Il futuro. Spero sia grande e splendente - aveva detto prima di iniziare la competizione continentale - sono positivo e penso positivamente alle cose, sempre. Credo di avere un grande futuro davanti a me, puoi pensare a cosa sta per arrivare ma l’importante è ora e come posso essere la migliore versione di me attualmente. Liga o Premier? Non lo so, questo è nelle mani dei manager. Credo che entrambe siano grandi campionati, differente stile di calcio ma entrambi attrattivi”.

La realtà però si chiama Atalanta e con ogni probabilità rimarrà tale fino alla prossima estate. Quando sarà a un anno dalla scadenza e con la possibilità di utilizzare l'articolo 17 della FIFA - seppur difficile da concretizzare - e saluterà dopo quattro stagioni da assoluto protagonista. Anche perché nelle scorse settimane il Fenerbahce aveva chiesto disponibilità, ottenendola, ma l'Atalanta non arretrava di un millimetro rispetto a quanto chiesto in estate.

50 milioni di euro pagabili in un'unica soluzione. Probabilmente troppi per chi è in scadenza fra un anno e mezzo, ma va detto che lo stesso nigeriano può portare milioni su milioni giocando questi mesi, fra la Champions (che porta bonus straordinari da gennaio a giugno) oppure campionato e coppa Italia. L'obiettivo è vincere di nuovo, con Lookman. Poi si vedrà... A meno che il Napoli non voglia agire da subito, dopo avere venduto Lang e Lucca.