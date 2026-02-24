Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lookman ha conquistato Simeone: "Segnerà ancora di più, preso per questo"

Lookman ha conquistato Simeone: "Segnerà ancora di più, preso per questo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:56Calcio estero
Michele Pavese

Corteggiato da diversi club durante l’inverno, tra cui il Fenerbahçe, Ademola Lookman ha scelto l’Atlético Madrid per compiere il salto definitivo della sua carriera. Un’operazione da oltre 40 milioni di euro, bonus inclusi, che ha chiuso un rapporto ormai logoro con l’Atalanta. L’esterno nigeriano spingeva per lasciare Bergamo già dall’estate, dopo il mancato trasferimento all’Inter, ma ha atteso gennaio per concretizzare l’addio.

Nel frattempo aveva ribadito il suo valore anche in Coppa d’Africa 2025, con tre gol e quattro assist in sei partite: numeri che hanno convinto definitivamente Diego Simeone a puntare su di lui per dare profondità e imprevedibilità alla corsia sinistra. L’impatto a Madrid è stato immediato. All’esordio da titolare nei quarti di Coppa del Re contro il Real Betis, Lookman ha segnato dopo uno slalom in area e servito un assist ad Antoine Griezmann nel netto 5-0. Una settimana dopo si è ripetuto contro il Barcellona, firmando gol e assist nel 4-0 che ha esaltato il Metropolitano.

Decisivo anche in Champions contro il Club Brugge e ancora a segno in Liga contro l’Espanyol, il nigeriano ha già collezionato quattro reti e due assist in sei presenze. Simeone non nasconde l’entusiasmo: "Segnerà molto di più, lo abbiamo preso per questo". L’Atlético ha trovato il suo nuovo trascinatore.

Articoli correlati
Lookman alla conquista dell'Atletico: rigenerato in Spagna, numeri da urlo per l'ex... Lookman alla conquista dell'Atletico: rigenerato in Spagna, numeri da urlo per l'ex Atalanta
Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Alvarez e Lookman fanno felice Simeone: 2-0 dell'Atletico sul Club Brugge al 45° Alvarez e Lookman fanno felice Simeone: 2-0 dell'Atletico sul Club Brugge al 45°
Altre notizie Calcio estero
Real carico e determinato a far parlare il campo. Ma si parla ancora del caso Vinicius... Real carico e determinato a far parlare il campo. Ma si parla ancora del caso Vinicius
Lookman ha conquistato Simeone: "Segnerà ancora di più, preso per questo" Lookman ha conquistato Simeone: "Segnerà ancora di più, preso per questo"
Un altro Zidane con la maglia dell'Algeria? Dopo Luca, la Federazione ci prova con... Un altro Zidane con la maglia dell'Algeria? Dopo Luca, la Federazione ci prova con Elyaz
Pedri e Ferran Torres raccontano le regole di Flick: "Multe salate per chi arriva... Pedri e Ferran Torres raccontano le regole di Flick: "Multe salate per chi arriva in ritardo"
Duro attacco di As nei confronti di Mourinho: "Ipocrita, riprovevole come giustificare... Duro attacco di As nei confronti di Mourinho: "Ipocrita, riprovevole come giustificare uno stupro"
Il Rennes sosterrà per un anno un atleta francese arrivato 19° nello skeleton a Milano-Cortina... Il Rennes sosterrà per un anno un atleta francese arrivato 19° nello skeleton a Milano-Cortina
Achraf Hakimi rinviato a giudizio per violenza sessuale: il difensore nega le accuse... Achraf Hakimi rinviato a giudizio per violenza sessuale: il difensore nega le accuse
Rui Costa difende Prestianni: "Lo stanno etichettando come razzista, ma non lo è"... Rui Costa difende Prestianni: "Lo stanno etichettando come razzista, ma non lo è"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Hansen del Bodo il nuovo Hojlund. Borussia, che talento Kabar"
Immagine news Serie C n.2 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A Gasperini piace Bernasconi: dopo il no dell'Atalanta a gennaio, nuovo assalto estivo Roma
Immagine news Serie A n.2 Ronaldo stasera a San Siro. Nel '97 guidò la rimonta con lo Strasburgo: chi c'era in quell'Inter
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Joao Mario: "Qui per una scelta tattica. Permanenza? Penso solo al presente"
Immagine news Serie A n.4 Cairo: "La contestazione non aiuta ma ora penso a risolvere i problemi del Torino"
Immagine news Serie A n.5 L'ex vice-ct della Turchia su Yildiz: "La Juve non lo aiuta a diventare uno dei top al mondo"
Immagine news Serie A n.6 Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatori
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Immagine news Serie B n.2 Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
Immagine news Serie B n.3 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.4 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.5 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.6 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Immagine news Serie C n.4 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.6 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV