Lookman ha conquistato Simeone: "Segnerà ancora di più, preso per questo"

Corteggiato da diversi club durante l’inverno, tra cui il Fenerbahçe, Ademola Lookman ha scelto l’Atlético Madrid per compiere il salto definitivo della sua carriera. Un’operazione da oltre 40 milioni di euro, bonus inclusi, che ha chiuso un rapporto ormai logoro con l’Atalanta. L’esterno nigeriano spingeva per lasciare Bergamo già dall’estate, dopo il mancato trasferimento all’Inter, ma ha atteso gennaio per concretizzare l’addio.

Nel frattempo aveva ribadito il suo valore anche in Coppa d’Africa 2025, con tre gol e quattro assist in sei partite: numeri che hanno convinto definitivamente Diego Simeone a puntare su di lui per dare profondità e imprevedibilità alla corsia sinistra. L’impatto a Madrid è stato immediato. All’esordio da titolare nei quarti di Coppa del Re contro il Real Betis, Lookman ha segnato dopo uno slalom in area e servito un assist ad Antoine Griezmann nel netto 5-0. Una settimana dopo si è ripetuto contro il Barcellona, firmando gol e assist nel 4-0 che ha esaltato il Metropolitano.

Decisivo anche in Champions contro il Club Brugge e ancora a segno in Liga contro l’Espanyol, il nigeriano ha già collezionato quattro reti e due assist in sei presenze. Simeone non nasconde l’entusiasmo: "Segnerà molto di più, lo abbiamo preso per questo". L’Atlético ha trovato il suo nuovo trascinatore.