Lookman alla conquista dell'Atletico: rigenerato in Spagna, numeri da urlo per l'ex Atalanta

Aveva bisogno di una boccata d'aria fresca. Un cambiamento che cercava ormai in ogni modo da due anni a questa parte, dall'abboccamento del PSG all'Inter sfiorata. Ma solo lo scorso 2 febbraio Ademola Lookman si è imbarcato su un volo diretto in Spagna, a Madrid, per firmare con l'Atletico e aprire una nuova pagina della sua storia calcistica.

Un contratto fino al 2030 diretta testimonianza della volontà di Diego Simeone e di tutto il club di posizionare l'ex Pallone d'Oro africano al centro del progetto. Alla prima occasione in Coppa del Re, contro il Betis, il classe '97 è andato subito a segno e ha confezionato anche un assist, ma nel complesso tenendo conto l'ultima apparizione contro l’Espanyol ha raggiunto numeri impressionanti. Sono infatti 4 le reti forgiate in sole 6 partite, con due passaggi chiave a corredo delle prestazioni scintillanti dell'ex Atalanta con il club spagnolo. È riuscito a centrare la porta almeno una volta in tutte le competizioni a cui ha partecipato con i Colchoneros (Coppa del Re, Champions League e LaLiga), eccetto nel match di campionato contro il Betis Siviglia e nell'incrocio con il Rayo Vallecano.

Il giorno della presentazione come nuovo rinforzo, d'altronde, Lookman aveva espresso tutta la sua soddisfazione per il passaggio all'Atletico Madrid: "Sono molto felice, davvero. È un club enorme, una benedizione per me, ne sono orgogliosissimo. Sono già stato con i miei compagni, è stato fantastico: mi hanno dato un grande benvenuto e non vedo l'ora di poter condividere altri allenamenti. Sono molto felice, è per questo che sono venuto qui. È anche un piacere giocare in questa Liga". Prima del suo arrivo nella capitale Spagnola, l'ex giocatore della Dea aveva già parlato con mister Simeone: "Ho parlato con lui prima di venire: è stata una buona conversazione con la persona con cui dovrò convivere ogni giorno".