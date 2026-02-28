Real Oviedo-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: Lookman in avanti con Sorloth
TUTTO mercato WEB
Il sabato di Liga prosegue con Real Oviedo-Atletico Madrid. Rispetto all'undici che ha iniziato la vittoriosa sfida di Champions contro li Bruges in settimana, Simeone torna a puntare dal primo minuto su Lookman: sarà dunque l'ex Atalanta a fare coppia con Sorloth, reduce dalla sontuosa tripletta rifilata ai belgi. Di seguito le formazioni ufficiali:
Real Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Dani Calvo, Carmo, Lopez; Hassan, Sibo, Fonseca, Chaira; Reina, Vinas. All. Almada
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Diaz; Thiago Almada, Cardoso, Mendoza, Baena; Sorloth, Lookman. All. Simeone
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram": lo striscione di San Siro durante Inter-Genoa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"