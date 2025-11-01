Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 tra Napoli e Como al Maradona. Da segnalare gli infortuni di Kempf e Gilmour, uno per parte, e il rigore sbagliato da Morata (parato da Milinkovic-Savic)..

Sfida a scacchi

Pronti-via, il Como perde Kempf per infortunio dopo appena sei minuti di gioco. Al suo posto dentro Diego Carlos. Ma la formazione di Fabregas non ne risente e tiene testa al Napoli. L'avvio di partita è una sfida a scacchi tra i due allenatori, che hanno studiato in ogni dettaglio il match e si vede. L'intensità è altissima, ma le palle-gol non arrivano perché entrambe le squadre sono organizzatissime. Alla luce di questo spartito, non è sorprendente il fatto che il primo tiro in porta del match sia di marca lariana con Caqueret da fuori area, ma nulla di eccezionale. Poi a metà primo tempo l'episodio che può cambiare la partita.

Milinkovic-Savic, dall'errore a una statistica assurda

Al 24' palla in profondità per Morata, Milinkovic-Savic è pigro nell'uscita e arriva con un secondo di ritardo, stendendo l'attaccante spagnolo: l'arbitro Zufferli indica subito il dischetto. Dagli undici metri va proprio l'ex Juventus e Milan, che però dinanzi ha il miglior pararigori del campionato, che si conferma tale: penalty neutralizzato. Il secondo consecutivo per l'estremo difensore serbo dopo quello di Camarda, il sesto degli ultimi dieci fronteggiati. Pazzesco. Sul finale di frazione la brutta notizia arriva anche per Conte: infortunio muscolare per Gilmour, al suo posto Elmas. La partita va avanti con lo stesso copione, ma il Napoli comincia a farsi vedere di più dall'altro lato e con McTominay prima ed Elmas poi impegna Butez dalla distanza. Il risultato però non cambia: lo 0-0 resiste fino al 45'.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Como a cura della redazione di TMW!