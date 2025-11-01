Juventus, Vlahovic: "Abbiamo delle abitudini da cambiare. Io sono a disposizione del mister"

Ai microfoni di Sky, Dusan Vlahovic ha parlato così della gara vinta in modo sporco a Cremona stasera, a fronte di una gara non brillante della sua Juve: "Non direi un approccio sbagliato, ma direi che abbiamo alcune abitudini che credo che dobbiamo cambiare perché ci siamo abbassati senza un motivo. Bisogna comunque fare i complimenti alla Cremonese ha giocato bene ma noi dovevamo continuare a pressarli e fare la nostra partita. Potevamo fare il secondo e il terzo goal, abbiamo avuto diverse occasioni. E' stata una partita tostissima, compimenti alla Cremonese, ma l'importante è che abbiamo vinto. Già da domani lavoreremo per correggere quello che non va e guardiamo avanti che martedì si gioca".

La nostra sensazione è che ti trovi meglio con un'altra punta a fianco?

"Dipende dal mister, io mi sento bene comunque, poi come si gioca lo decide il mister".