Il saluto di Baldanzi: "Grazie Roma per questo viaggio insieme, é stato bellissimo"
Fresco di trasferimento al Genoa, Tommaso Baldanzi ha voluto lanciare un messaggio ai suoi ex tifosi. Il neotrequartista rossoblù, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Instagram, ha salutato la piazza di Roma e i suoi sostenitori: "Grazie Roma per questo viaggio insieme, é stato bellissimo. Sarò sempre uno di voi, con l’augurio che possa essere una seconda parte di stagione entusiasmante e piena di soddisfazioni per tutti voi".
Il giocatore si è trasferito all'ombra della Lanterna con la formula del prestito con diritto di riscatto e in questi minuti è stato proprio ufficializzato dal club di villa Rostan.
