Sassuolo-Inter 0-5: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (26’ st Garcia); Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi (15’ st Coulibaly), Pinamonti (26’ st Nzola), Lauriente (15’ st Lipani). A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (19’ st Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (19’ st Frattesi), Mkhitaryan (26’ st Diouf), Dimarco; Lautaro (31 st Esposito), Thuram (31’ st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi. Allenatore: Chivu
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 11’ Bisseck, 28’ Thuram, 5’ st Lautaro, 9’ st Akanji, 44’ st Luis Henrique
Ammoniti: Dimarco (I)
Espulsi: Matic (S)