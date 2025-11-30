Milan, Bartesaghi: "Serata speciale, la convocazione in Nazionale è il prossimo step"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta sulla Lazio: "È stata una serata speciale, tutto lo stadio ci ha aiutato a portare a casa il risultato. C'è stato quel brivido nel finale, ma ce la siamo cavata bene. Abbiamo un portiere fantastico, è una sicurezza in porta e speriamo che continui così".
Come stai fisicamente?
"Ho avuto un po' di fastidio alla coscia, ma niente di che".
La punizione calciata davanti a Modric?
"All'inizio non volevo tirarla, perché avevo preso anche una botta ma in allenamento avevamo provato e sono andato sulla palla per calciare".
La Nazionale è il prossimo obiettivo?
"La Nazionale è il prossimo step, un sogno che devo avverare e posso farlo continuando a lavorare tutti i giorni in allenamento".
Stasera c'era il ct Gattuso in tribuna...
"Fa piacere, ma io dovevo restare concentrato solo sulla partita".
Qual è la tua prima immagine che ti lega al Milan?
"La prima immagine è di quando ero molto piccolo: avrò avuto 6 o 7 anni e e mi è arrivata la chiamata da parte di questa meravigliosa squadra, è un ricordo bellissimo".
