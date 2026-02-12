Coppa Italia, Lazio in semifinale: Bologna out ai calci di rigore. Sarri aggiorna su Pedro

Le due deluse del campionato, tra risultati sportivi magri e chi invece per mercato lontano dalle proprie ambizioni. Ma alla fine il duello delle scontente lo ha vinto la Lazio, che prima ha rimontato il Bologna 1-1 con la rete di Noslin a replicare su Castro e poi si è lasciato trainare da Provedel pararigori (uno bloccato a Ferguson) e un quartetto di Fantastici 4 infallibili dagli undici metri (Tavares, Dia, Marusic, Taylor). L'errore fatale di Orsolini è costata l'eliminazione dei campioni in carica, fuori ai quarti di Coppa Italia, mentre i biancocelesti hanno festeggiato l'approdo in semifinale contro l'Atalanta. Un punto potenzialmente di svolta per la stagione dei capitolini, lontani dalla zona Europa in campionato ma con la possibilità di entrarci qualora conquistasse il trofeo mancante dal 2019.

Intanto per Pedro potrebbe essere stato solo uno spavento. Infatti l'attaccante spagnolo di 38 anni, obbligato ad abbandonare il prato del Dall'Ara per infortunio dapprima alla caviglia destra, è stato soccorso dall'equipe dei sanitari a bordo campo per essere poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le prime indiscrezioni riporterebbero un ottimismo, con l'ex Barcellona vittima probabilmente di una forte distorsione alla caviglia. Ergo: evitata la frattura. "E' ancora in ospedale, da una prima analisi sembrerebbero escluse (fratture, ndr)", ha dichiarato il tecnico Maurizio Sarri nel post-partita.

Era un dentro-fuori per il Bologna, che ora si ritrova con obiettivi chiari per cercare di redimere una stagione storta. "Buonissima partita iniziale, nella quale abbiamo fatto vedere di tenerci. Abbiamo creato con veemenza e concesso nulla. Nell'unica sbavatura siamo stati puniti, anche se potevamo metterci una pezza perché eravamo in tre", ha analizzato l'allenatore Vincenzo Italiano in conferenza stampa. "I rigori sono sempre pericolosi, abbiamo fatto di tutto per non arrivarci. Usciamo dopo un'ottima partita ed una prestazione in crescita rispetto alle ultime partite. Ora ci rimboccheremo le maniche per tornare a far risultati in campionato ed Europa League".