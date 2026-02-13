Lazio, stadio ancora deserto contro l'Atalanta. Per Pedro si ipotizza un mese di stop
Repubblica, nella sua edizione romana, dedica oggi ampio spazio quello che attende la Lazio nella prossima sfida di campionato: all'Olimpico domenica arriverà l'Atalanta, in un gustoso antipasto della semifinale di Coppa Italia. Venduti circa tremila biglietti, lo stadio – per la protesta dei tifosi contro Lotito – si presenterà di nuovo deserto o quasi, come annunciato qualche giorno fa. Chi ci sarà dedicherà un applauso speciale a Provedel, bravissimo a parare il rigore di Ferguson.
Nota negativa della serata, l’infortunio di Pedro: i primi controlli alla caviglia destra hanno escluso fratture, ma ci sarebbe una lesione alla capsula; se oggi venisse confermata dalla risonanza magnetica, circa un mese di stop per il campione spagnolo. Zaccagni invece rientrerà tra una decina di giorni, quindi all’appuntamento del 4 marzo si farà trovare pronto.
