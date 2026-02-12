Il Dall'Ara applaude Pedro, che risponde: "Grazie ai tifosi. Fortunatamente non sembra grave"

Momenti di apprensione ieri in casa Lazio, a pochi secondi dall’intervallo della sfida contro il Bologna, quarto di finale di Coppa Italia deciso ai rigori dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari.

In seguito a uno scontro con Odgaard, l’attaccante spagnolo Pedro è ricaduto male sul terreno di gioco, chiedendo immediatamente la sostituzione per un problema alla caviglia. L’infortunio ha richiesto anche l’intervento della barella e, una volta lasciato lo stadio, il giocatore si è recato subito in ospedale per escludere una possibile frattura alla caviglia o addirittura un interessamento del ginocchio. Fortunatamente, le prime valutazioni hanno escluso le ipotesi più gravi: filtra cauto ottimismo, con l’ex Barcellona che avrebbe riportato una forte distorsione alla caviglia, ma senza fratture.

Oltre allo spavento, resta però il bel gesto di sportività dei tifosi rossoblù, che al momento dell’uscita dal campo del classe 1987 lo hanno accompagnato con un lungo applauso. Un omaggio che Pedro ha voluto ricambiare con un messaggio su Instagram: "Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio. Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio".