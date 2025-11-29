Il tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso: "Vogliamo semplicemente che Lotito lasci la Lazio"

Il cantautore di chiara fede laziale Tommaso Paradiso ha parlato ai microfoni di Radio Zeta, nel corso della promozione del suo ultimo lavoro, di Claudio Lotito: "La questione Lazio è vissuta solo dai romani di sponda laziale - riporta Lalaziosiamonoi.it - solo noi sappiamo e conosciamo il dramma che stiamo vivendo. Noi non vogliamo vincere lo Scudetto, noi non vogliamo arrivare in Champions League, noi vogliamo semplicemente che Claudio Lotito lasci la Lazio. Il nostro scopo è solo questo, non abbiamo altri obiettivi, non devo aggiungere altro.

Voi non potete capire quello che ci sta facendo vivere. C'è chi pensa che la Lazio, proprio perché sta soffrendo così tanto in questo momento, non vada lasciata da sola e quindi bisogna andare allo stadio. Invece c'è chi pensa che proprio per dare un segnale forte di cambiamento, soprattutto al Presidente, bisognerebbe lasciare lo stadio vuoto. Per far capire, noi finché ci sei tu noi qua non c'entriamo più. Io da che parte sto? Dalla seconda, senza battere ciglio.

Siamo l'unica squadra nel mondo alla quale è stato impedito di fare calciomercato. E lo sai perché? Perché il Presidente Lotito, per sbloccare questo fantomatico mercato, sai quanto doveva mettere? 3 milioni di euro. Non li ha messi, 3 milioni di euro. Gli indonesiani vanno a comprare il Como e questo mi fa rodere il c*lo, capito? Il Como. Non sono un antiromanista, questo ci tengo a dirlo. A me piace questa sana competizione. Cioè per esempio tu entri a Roma, vedi la città tappezzata di giallorosso, lui l'ha levata, ha fatto sparire la Lazio da Roma".