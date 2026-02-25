Tommaso Paradiso da Sanremo: "Laziali insoddisfatti, ma non ho firmato la petizione"

Tommaso Paradiso, cantante e noto tifoso biancoceleste, non ha firmato la lettera-petizione rivolta al presidente Lotito e scritta da Federico Marconi e Alberto Ciapparoni. A margine della prima serata del Festival di Sanremo Paradino, interpellato dai microfoni di Domani, ha spiegato il motivo di questa scelta:

"Ho scritto diverse lettere sia al Corriere dello Sport, sia una diretta al presidente, siamo tutti completamente insoddisfatti di questa situazione, da tantissimi anni e le cose mi sembra stiano andando sempre peggio. Non ho firmato quella lettera, ma ho parlato con chi l'ha promulgata, spiegando che prima di Sanremo ho degli obblighi, non posso fare tutto quello che mi pare. Sanremo richiede degli impegni".