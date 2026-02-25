Tommaso Paradiso da Sanremo: "Laziali insoddisfatti, ma non ho firmato la petizione"
TUTTO mercato WEB
Tommaso Paradiso, cantante e noto tifoso biancoceleste, non ha firmato la lettera-petizione rivolta al presidente Lotito e scritta da Federico Marconi e Alberto Ciapparoni. A margine della prima serata del Festival di Sanremo Paradino, interpellato dai microfoni di Domani, ha spiegato il motivo di questa scelta:
"Ho scritto diverse lettere sia al Corriere dello Sport, sia una diretta al presidente, siamo tutti completamente insoddisfatti di questa situazione, da tantissimi anni e le cose mi sembra stiano andando sempre peggio. Non ho firmato quella lettera, ma ho parlato con chi l'ha promulgata, spiegando che prima di Sanremo ho degli obblighi, non posso fare tutto quello che mi pare. Sanremo richiede degli impegni".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile