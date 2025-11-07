Chi sarà l'uomo derby? Giacomo Ferri: "Che segni Simeone o il portiere, va bene chiunque"

La bandiera del Torino, Giacomo Ferri, è intervenuta ai taccuini di Tuttosport per presentare il derby della Mole in programma domani: "Il derby è qualcosa di speciale. Io sono stato fortunato perché sono arrivato al Torino che ero ancora un ragazzino, ricordo il Filadelfia negli anni ‘70, si stava in mezzo ai tifosi, c’era gente che aveva visto giocare il Grande Torino che ti fermava, ti raccontava, ti spiegava. Per chi come me ha avuto la fortuna di crescere all’interno di quel Filadelfia il derby è qualcosa di diverso. Il Filadelfia è il cuore del Toro e vivere quell’atmosfera che c’era in quegli anni è stato qualcosa di speciale".

Chi potrà essere l'uomo derby? "Va bene chiunque, che faccia gol Simeone o il portiere è uguale. Da tifoso mi auguro che il Toro faccia un bella prestazione, che gli permetta di superare la Juventus che, dal mio punto di vista, è una grande squadra, anche se ha avuto qualche difficoltà e ha ora cambiato allenatore", è la risposta di Ferri.

Infine, un consiglio alla trippa di Baroni: "Il Toro deve restare concentrato per 100 minuti, non ne basteranno 90. Ho visto la partita contro il Napoli: era stata impostata la gara in maniera perfetta e alla fine è arrivata la vittoria. Mi auguro di vedere la stessa partita".