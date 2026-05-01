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Il Venezia torna in Serie A, Flick parla del futuro di Lewandowski: le top news delle 18

Il Venezia torna in Serie A, Flick parla del futuro di Lewandowski: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:00Serie A
Alessio Del Lungo

Con una vittoria contro il Parma domenica sera a San Siro l'Inter sarebbe certa di vincere il ventunesimo Scudetto della sua storia e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta quello che sarà il premio da dividere tra tutti, giocatori, allenatore e staff, in caso di Tricolore. La cifra messa sul piatto dalla società sarà di 6 milioni di euro e a questo punto manca solo l'ufficialità.

Intervenuto alla vigilia della sfida di LaLiga contro l'Osasuna, valida la 34^ giornata, Hansi Flick ha parlato del suo Barcellona e del futuro di Robert Lewandowski, obiettivo di Juventus e Milan: "Abbiamo parlato, ma alla fine quello che ci diciamo resta tra noi. Ci concentriamo sulle partite che restano. Quando tutto sarà finito, vedremo cosa succederà". Al termine del campionato dunque la questione verrà trattata nello specifico.

Buone notizie dalla Continassa, dove oggi hanno lavorato in gruppo tutti i calciatori della rosa di mister Luciano Spalletti. Anche Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che ieri avevano fatto lavoro differenziato seguendo uno specifico programma di gestione dei carichi di allenamento. I bianconeri, che ieri hanno ritrovato in gruppo anche Thuram, continuano a preparare la gara di domenica col Verona, valida per il 35° turno di Serie A.

Nella giornata di ieri in casa Napoli era sorta un po' di preoccupazione per l'assenza, non motivata, di Juan Jesus all'allenamento fissato da Antonio Conte alle 11.30 in preparazione dell'importante match contro il Como. Il difensore, spiega la Repubblica, oltre a non presentarsi al centro sportivo azzurro non ha risposto per ore al telefono, generando appunto preoccupazione nello staff del Napoli. Solo nel tardo pomeriggio Juan Jesus si è presentato a Castel Volturno, spiegando come dietro l'assenza si celasse una questione personale da risolvere con la massima urgenza. Visto l'accaduto, per il quotidiano è difficile ipotizzare una convocazione di Juan Jesus per la sfida del Sinigaglia contro il Como in programma domani.

Nuove voci di mercato attorno ad Armand Laurienté, attaccante di proprietà del Sassuolo che in questa stagione ha messo insieme in campionato un totale di 34 presenze con 6 gol e 8 assist all'attivo. Numeri importanti, che hanno attirato gli interessi di diverse società europee. 20 milioni è la richiesta attuale dei neroverdi, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sozcu, che parla di un forte interesse da parte del Besiktas. Il club bianconero avrebbe già contattato il Sassuolo, ma non sembra intenzionato ad andare incontro alle richieste neroverdi per il cartellino.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha concesso una lunga intervista alla BBC per parlare della stagione del Napoli attuale, ma anche dello storico scudetto dell'anno scorso. Queste le sue dichiarazioni, a partire proprio dal trionfo del 2024-25: "Abbiamo giocato una sola volta a settimana, abbiamo avuto tempo per prepararci, ma non ci abbiamo pensato più di tanto fino a quando è arrivato per davvero. È passato un po' di tempo, ma i tifosi ovviamente non l'hanno dimenticato, è qualcosa di incredibile. Ora noi abbiamo nuovi obiettivi, ma è stato un momento speciale da festeggiare tutti insieme per un paio di giorni, poi con la famiglia, gli amici, i tifosi... È stato davvero speciale. Sarà un bellissimo ricordo a cui pensare anche a fine carriera, però il calcio va veloce, quindi vogliamo rivivere quei momenti".

Oltre a Scott McTominay, alla BBC ha parlato anche l'altro scozzese del Napoli, ovvero Billy Gilmour. Il centrocampista ha iniziato il suo discorso dalla conquista dello Scudetto lo scorso anno nel match col Cagliari: "I tifosi festeggiavano già prima della partita, l'abbiamo visto durante il tragitto verso lo stadio. Penso che, quando siamo scesi in campo, c’era un solo obiettivo, vincere la partita. Scott ha segnato, questo ha fatto abbassare un po’ la tensione. E poi, non appena è arrivato il fischio finale, ero felicissimo. Penso che sia stato anche un po’ un sollievo, perché lavori duramente per tutta la stagione per vincere il trofeo e in quel momento ho provato un po’ di tutto".

Il Venezia è la prima formazione a centrare la promozione in Serie A. Al 'Picco' la formazione di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 contro lo Spezia e stacca il pass per il ritorno nella massima serie grazie al ko del Monza per 3-2 a Mantova.

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