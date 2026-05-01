Catanzaro, Aquilani: "Contenti della prova, non del risultato"
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Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha così commentato la sconfitta del Barbera contro il Palermo.
Come giudica la partita?
“Perdere non ci fa affatto piacere: possiamo dirci contenti della prova, ma con una prestazione così bisogna portare a casa punti. Abbiamo subito due reti evitabili. Siamo venuti qui, in questo stadio, con coraggio e ce ne andiamo soddisfatti per come abbiamo giocato, ma allo stesso tempo con rabbia. Se torneremo di nuovo qui, significherà che avremo fatto bene”.
Uno sguardo ai playoff?
“Il mio obiettivo è tornare qui, perché significherebbe aver disputato un buon primo turno. Per noi i play-off hanno grande valore”.
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