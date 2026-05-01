Catanzaro, Aquilani: "Contenti della prova, non del risultato"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani ha così commentato la sconfitta del Barbera contro il Palermo.

Come giudica la partita?

“Perdere non ci fa affatto piacere: possiamo dirci contenti della prova, ma con una prestazione così bisogna portare a casa punti. Abbiamo subito due reti evitabili. Siamo venuti qui, in questo stadio, con coraggio e ce ne andiamo soddisfatti per come abbiamo giocato, ma allo stesso tempo con rabbia. Se torneremo di nuovo qui, significherà che avremo fatto bene”.

Uno sguardo ai playoff?



“Il mio obiettivo è tornare qui, perché significherebbe aver disputato un buon primo turno. Per noi i play-off hanno grande valore”.