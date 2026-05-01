Dybala e il messaggio alla Roma: "Dare tutto ogni giorno". Poi pranza con i compagni

Paulo Dybala è sempre più vicino al rientro in campo e ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi follower su Instagram, in particolare ai tifosi della Roma. La Joya ha pubblicato infatti una grafica che lo raffigura con la maglia giallorossa e ha celebrato così l'1 maggio, ovvero il giorno dedicato alla festa dei lavoratori: "Non si tratta solo di lavorare, ma di dare tutto ogni giorno".

In vista del match di lunedì contro la Fiorentina intanto la Roma cerca anche di fare gruppo. Stephan El Shaarawy ha condiviso una foto sulle storie con i giocatori che si sono ritrovati in via informale in una casa con piscina, una porta da calcio e una rete da beach volley sullo sfondo per passare insieme la giornata all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Presenti El Sharawy, Tsimikas, Kone, Ndicka, Robinio Vaz, Pisilli, Venturino, Dovbyk, El Ayanoui, Dybala e Gollini.