Palermo, Inzaghi: "Media punti da promozione, dovevamo tanto ai tifosi"
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Conferenza stampa post-vittoria per Filippo Inzaghi, che ha così parlato della rimonta odierna contro il Catanzaro.
Come ha visto la squadra?
“Sono molto contento di una squadra che, da Chiavari in poi, ha mantenuto una media punti da promozione. Ora andiamo al Penzo per chiudere nel migliore dei modi: io vorrei arrivare a 76 punti. Giangiacomo Magnani? Sono solo crampi”.
Prestazione e stadio pronti per i playoff?
“Noi dovevamo molto ai tifosi presenti oggi: essere quarti e avere tutta questa gente vuol dire che il nostro lavoro è stato compreso. Per il nostro futuro è fondamentale che venire al Barbera e vedere la propria squadra vincere diventi la normalità. Sono soddisfatto di Johnsen, ha dimostrato perché lo abbiamo voluto”.
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