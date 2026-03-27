Immobile: "Ha ragione Ventura: il mio modo di giocare ha portato a risultati incredibili"

L'attaccante del Paris FC Ciro Immobile è stato il protagonista dell'ultima puntata di SkyCalcio Unplugged, durante la quale ha parlato anche dei problemi della Nazionale azzurra: “Sulla velocità della palla, l’Italia è indietro rispetto agli altri. La Serie A di adesso è molto più tattica rispetto a prima. Per me c’erano più occasioni per segnare, le mie Lazio di Inzaghi e Sarri erano molto offensive, verticalizzavano molto più facilmente. Poi molto dipende dagli attaccanti.

Ho visto l’intervista di Ventura: ha ragione, il mio modo di giocare mi ha portato a risultati incredibili. Un attaccante come me non può giocare come Pio Esposito, spalle alla porta. Non tutta la colpa è dei giocatori, ma anche da quello che si chiede agli attaccanti, molte squadre usano il centravanti come pivot offensivo. Io sono cresciuto con il mito di Inzaghi, Vieri, Gilardino, tutta gente che se non segnava si strappava i capelli per il nervoso".

Leggenda della Lazio

Ciro Immobile ha vissuto un’avventura indimenticabile alla Lazio dal 2016 al 2024, diventando il più grande bomber della storia recente del club. In 340 presenze totali ha realizzato 207 gol (di cui 169 in Serie A in 270 partite) e fornito 55 assist, vincendo per quattro volte la classifica cannonieri e stabilendo record personali come i 36 gol nel 2019/20 che gli valsero la Scarpa d’Oro.Capitano e simbolo biancoceleste, ha trascinato la squadra con gol decisivi, doppiette e triplette, regalando emozioni ai tifosi dell’Olimpico. Ha lasciato nel luglio 2024 con un addio carico di commozione dopo otto stagioni da protagonista assoluto, entrando di diritto tra le leggende laziali.