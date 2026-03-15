Immobile: "La Lazio può dare fastidio a tutti. Felice che la gente torni allo stadio stasera"

Ciro Immobile, nuovo attaccante del Paris FC, è stato intervistato da MilanNews.it a poche ore dalla sfida tra Lazio e Milan. Queste le sue dichiarazioni sui biancocelesti: "Sono felice che la gente tornerà allo stadio per questa partita così importante: so quanto la gente ami la squadra. La vedrò molto volentieri se posso. La Lazio è sempre una squadra che può dare fastidio a chiunque, a maggior ragione con il ritorno dei tifosi: ben allenata e ben organizzata, può dire la sua senz'altro".

Sulle partite giocate contro il Milan: "Bei ricordi, anche la semifinale di Coppa Italia: erano sempre partite toste contro una squadra fortissima ma che mi facevano divertire. Il giocatore più forte rossonero che ho incontrato? Donnarumma o Ibra. A livello di personalità e di farsi sentire in campo erano loro".