Marazzina stuzzica l'Immobile di Bologna: "Mi aspettavo di più? Mi aspettavo almeno qualcosa"

In Europa League si gioca quest'oggi l'andata degli ottavi di finale tra il Bologna e la Roma e, a tal proposito, sul Corriere di Bologna è intervenuto il doppio ex della sfida Massimo Marazzina. Queste le sue parole: "Fa male sapere che una delle due dovrà uscire ma vedo la Roma leggermente favorita, ma di un 55-45. I giallorossi, pur essendo in un buon momento, non li vedo superiori ai rossoblù. Per cambiare la partita potrebbe bastare un episodio".

Quanto pesa a Castro essere l'unico attaccante?

"E' una bella croce da portare ma tutti dipende da come se la vive il ragazzo. Se avesse qualcuno a dargli una mano sarebbe meglio, anche perché la squadra ultimamente crea poco. Se mi aspettavo di più da Immobile? Diciamo che mi sarei aspettato almeno qualcosa".

La Roma invece con Malen sembra aver risolto i suoi problemi.

"Un gran bell’acquisto, veramente un attaccante che risolve tutti i problemi di un allenatore e di una squadra. Non è facile arrivare a gennaio e fare subito bene, come capitò anche a me proprio a Bologna. Il giocatore ci mette del suo ma è la squadra che corre che lo mette nelle condizioni ideali per rendere".