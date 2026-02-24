Impresa Bodo/Glimt: 4 vittorie di fila contro le big europee. Come l'Ajax di Johan Cruijff
Il Bodo/Glimt sta scrivendo pagine di storia del calcio europeo. Il club norvegese, dopo il successo di questa sera al 'Meazza' contro l'Inter, è diventato la prima squadra proveniente da un campionato fuori dai Top5 a conquistare quattro vittorie consecutive in Coppa Europa/Champions League contro avversarie di Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A o Ligue 1 dal leggendario Ajax della stagione 1971-72, ovvero quella in cui gli olandesi alzarono la Coppa dei Campioni guidati da un certo Johan Cruijff.
Il percorso dei norvegesi è semplicemente straordinario: vittoria per 3-1 contro il Manchester City, successo per 2-1 in casa dell'Atletico Madrid, 3-1 all'Inter e ancora 2-1 sempre contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Quattro colpi da ko inflitti a club abituati a recitare i ruoli da protagonisti sul palcoscenico continentale.
Un'impresa che racconta di un calcio scandinavo in crescita esponenziale, capace di sfidare e battere i giganti del continente. Il Bodo/Glimt non è più una sorpresa: è una realtà con cui chiunque, in Europa, deve fare i conti.
