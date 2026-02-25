Il gol di Gutierrez non era da annullare, quello di Troilo è regolare: i verdetti di Open VAR

Tutto bene? Non proprio. Anche l’ultima puntata di Open VAR ha svelato diversi errori nell’ultima giornata di campionato. Protagonista Dino Tommasi, componente della CAN di A e B, che ha confermato come il gol di Gutierrez in Atalanta-Napoli non fosse da annullare: “Hien cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo. È poca roba per considerarlo falloso, qualcosa fa l'attaccante del Napoli, ma è troppo per definirne una punibilità. Chiffi dice subito che è fallo, avallato da Cecconi. Nella revisione concordano con lui, questo è un errore, ma bisogna decidere correttamente in campo”. Giusto, invece, revocare il rigore concesso da Chiffi per un contatto tra gli stessi Hojlund e Hien: “Non c'è fallo di Hien su Hojlund, il danese cerca il contatto, lo svedese è fermo, non c'è sgambetto, non c'è niente. Chiffi è posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente davanti al monitor, capisce l'errore commesso, retrocede e toglie il rigore. Ottima decisione finale, meno buona quella di campo. Puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, è un errore giustamente corretto".

L’altra gara densa di episodi è stata Milan-Parma. Il lungo confronto tra l’arbitro di campo e la sala VAR in occasione del gol decisivo di Troilo ha dato la sensazione che la decisione, in sostanza, sia stata presa a Lissone. Per Tommasi, però, tutto bene: “Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan, non ostruisce e ha diritto di posizionarsi lì. L'OFR è corretta, il fallo non c'è. Anche la situazione di Troilo… Ruba il tempo a Bartesaghi, è chiaramente regolare, ricorda il gol di De Ketelaere in Atalanta-Milan... Qui Bartesaghi manco salta. Sarebbe stato differente se si fosse appoggiato per togliergli il tempo, ma glielo ha già rubato, c'è un leggero appoggio fisiologico al fatto che gli ha tolto il tempo sul salto”.

Più che promosso Guida per l’arbitraggio di Genoa-Torino, dove per esempio è stato negato un rigore ai granata per un mani di Ekuban: "È un'ottima decisione di campo, l'arbitro è posizionato ottimamente, valuta che il movimento è congruo e la posizione non è punibile. Non fa se stesso più grande, il braccio si muove a livello ottico, ma è conseguenza del fatto che viene colpito da distanza ravvicinata. Non è mai punibile, fa di tutto per toglierlo, non ha rilevanza il fatto che la conclusione vada verso la porta. Analizzano ogni possibile situazione, girano bene tutte le telecamere".