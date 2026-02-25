Luis Henrique: "Mai sottovalutato il Bodo. Serie A? Ora dobbiamo fare di tutto per vincere"

Luis Henrique, esterno destro a tutta fascia dell'Inter, ha preso parola in mixed zone in seguito alla sconfitta per 1-2 (2-5 complessivo tra andata e ritorno) contro il Bodo/Glimt con conseguente eliminazione dalla Champions League: "Nostro gioco prevedibile? Penso di no, che abbiamo fatto di tutto per vincere, abbiamo avuto tanta determinazione. Però è mancato il gol, che era la cosa più importante".

Molte volte avete qualità, ma manca la velocità per sorprendere gli avversari...

"Penso che fosse un avversario che lavora bene, forte, che ha fatto di tutto per non subire gol. Oggi è mancato il gol, era la cosa più importante, non abbiamo avuto fortuna".

C'è chi dice che abbiate scelto di dare tutto per il campionato e quindi di uscire dalla Champions...

"Per me no. Noi facciamo di tutto per vincere, vogliamo vincere tutto. Oggi non siamo riusciti, nel calcio è così e adesso dobbiamo guardare al campionato e fare di tutto per vincere".

Si è un po' sottovalutato il Bodo?

"No, mai. Da parte nostra mai".