In attesa della Fiorentina, ecco come cambia Mediacom: Commisso jr nominato AD ad interim

La tragica morte di Rocco Commisso impone delle riflessioni tanto in casa Fiorentina quanto in casa Mediacom. In attesa di capire che ne sarà della società gigliata, che per adesso resta di proprietà della famiglia, in questi minuti è arrivato un annuncio importante da parte di Mediacom Communications, sempre all'insegna della continuità. Di seguito la nota ufficiale.

"Mediacom Communications ha annunciato oggi che il proprio Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe B. Commisso Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim. Giuseppe opera in Mediacom Communications da quasi vent’anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui più recentemente quello di Group Vice President, Corporate Finance, oltre a essere membro del Consiglio di Amministrazione. La nomina è avvenuta poco prima della scomparsa di Rocco B. Commisso, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom Communications.

«Mio padre, Rocco, è stato un visionario straordinario e ha contribuito a plasmare l’industria del cable nel corso di una carriera durata quasi 50 anni», ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. «Sono onorato della fiducia e del sostegno del Consiglio di Amministrazione e non vedo l’ora di lavorare con il team dirigenziale di Mediacom Communications, di eccezionale talento, per continuare a offrire un servizio eccellente ai nostri clienti e affrontare un settore in continua evoluzione. Mio padre ha posto le basi per un futuro luminoso di Mediacom Communications e intendo dare attuazione alla sua visione con integrità e dedizione».

Oltre al suo impegno in Mediacom, Giuseppe B. Commisso è membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACF Fiorentina, club calcistico con sede a Firenze che milita nel campionato di Serie A. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Civile presso la Columbia University e ha partecipato al Cable Executive Management Program della Harvard Business School, sponsorizzato dalla CTAM Educational Foundation".