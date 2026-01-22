Incredibile al Dall'Ara: il Celtic è avanti 2-0 sul Bologna all'intervallo in 10 contro 11
Terminato il primo tempo al Dall'Ara, all'intervallo Bologna-Celtic è sullo 0-2..
Inizia con un clamoroso errore di Skorupski al 5' la partita di Europa League, con gli ospiti che ne approfittano e siglano il vantaggio con Hatate: al 5' il portiere serve inavvertitamente Maeda, che suggerisce per il compagno, che a porta vuota non sbaglia. Poco dopo l'estremo difensore compie invece un miracolo su Yang, tenendo in vita la squadra di Italiano, che rischiava di essere incredibilmente sotto di due gol. La reazione da parte dei padroni di casa arriva al 16', con Zortea che conclude debolmente con il mancino dopo uno scambio pregevole con Rowe. Al 18' è Dallinga a rendersi pericoloso, ma l'attaccante indugia troppo davanti a Schmeichel e viene rimontato da McGregor. Dal corner scaturisce una nuova opportunità per l'olandese, che calcia a botta sicura da ottima posizione, ma viene murato da Trusty.
Tra il 22' e il 23' il Bologna crea due nuove chance con Miranda, che obbliga l'ex Leicester a deviare in angolo un suo tiro dalla bandierina, e Dominguez, che sollecita Schmeichel dal limite, trovandolo però molto attento. La svolta della gara può arrivare al 34', con l'ingenuità di Hatate, che, già ammonito, si fa espellere per un fallo ai danni di Miranda in una posizione innocua. Il Celtic non rinuncia a giocare, non si difende e al 40' addirittura raddoppia con Trusty, che sfrutta una spizzata di Engels e scappa a Heggem, deviando alle spalle di Skorupski. Prima dell'intervallo c'è tempo per un colpo di testa di Pobega, ma Schmeichel è insuperabile.