Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio

L'urna di Bruxelles ha svelato i gironi delle quattro leghe che daranno vita alla prossima Nations League e per l'Italia il sorteggio ha riservato delle sfide tanto difficili quanto intriganti e appassionanti da dover vivere.

Sulla strada dell'Italia di Gattuso, infatti, si pareranno la sempre temuta Francia, finalista sconfitta dal Portogallo nell'ultima edizione, il Belgio e la Turchia, allenata dal selezionatore nostro connazionale Vincenzo Montella e che nei suoi ranghi vanta la presenza di numerosi calciatori di Serie A.

Di seguito tutte le leghe di Nations League.

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein

Ecco anche le date delle varie partite di Nations League:

Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028

Finals: 9-13 giugno 2027

*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.

A commento, sono arrivate alcune parole di Leonardo Bonucci, collaboratore del ct Gattuso: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".