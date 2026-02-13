Avellino, ultima occasione per Biancolino? Pecchia il sogno, Caserta pista più concreta

L’Avellino va avanti con Raffaele Biancolino, almeno per ora. Sarà lui a guidare gli irpini nella prossima sfida contro il Pescara, in una gara che assume i contorni di un vero e proprio esame. La fiducia del club non è venuta meno ufficialmente, ma la posizione del tecnico resta delicata: l’impressione è che il presidente Angelo Antonio D'Agostino abbia concesso un’ultima opportunità al “Pitone”, iniziando parallelamente a valutare eventuali alternative per non farsi trovare impreparato.

Tra le suggestioni circolate nelle ultime ore c’è quella che porta a Fabio Pecchia, profilo di spessore e nome capace di accendere l’entusiasmo della piazza. Tuttavia, la pista appare complicata: l’ex tecnico del Parma, attualmente libero dopo l’ultima esperienza in Emilia, avrebbe già declinato altre proposte importanti, compresa una in Serie A, rendendo l’operazione tutt’altro che semplice.

Più concreta, invece, la candidatura di Fabio Caserta, reduce dall’esonero con il Bari e considerato un profilo pronto a subentrare in caso di rottura definitiva con Biancolino. Sul taccuino della dirigenza figurano anche Guido Pagliuca e, più defilato, Luca D'Angelo. Per il momento, però, la parola passa al campo: il destino della panchina biancoverde potrebbe decidersi nei prossimi novanta minuti. Lo riporta Il Mattino.