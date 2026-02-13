TMW Viviano: "Vincere con la Juve per l'Inter sarebbe uno step enorme. Ha ragione Allegri"

A margine della conferenza stampa per il fondo di fine carriera presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma è intervenuto Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina, Inter, Bologna, Brescia, Sampdoria e Arsenal: "È importante che tutti i calciatori, gli ex atleti e chiunque abbia lavorato in questo mondo sappiano che hanno il diritto di conoscere la verità. Lo scopo della giornata di oggi era puramente informativo: chiediamo chiarezza sui bilanci e su quanto è stato effettivamente versato. Al momento la questione è in mano alle vie legali; un giudice si è già espresso con un’ammonizione e, dopo l’appello, restiamo in attesa del prossimo grado di giudizio", ha detto ai microfoni di TMW.

Oltre al fondo, hai citato l'Associazione Italiana Calciatori. Ti aspetti risposte concrete prima che i tempi della giustizia facciano il loro corso?

"Lo spero vivamente. Ho fatto parte dell'AIC per tutta la mia carriera, conosco le persone che ne fanno parte e nutro ancora fiducia in loro. Non c’è alcuno spirito di rivalsa o di rabbia da parte mia, vorrei solo che l'Associazione, nata per tutelarci, ci aiutasse a ottenere risposte. Semplicemente questo: trasparenza e risposte".

Ti aspetti una presa di posizione anche dalle varie Leghe (A, B e C) o dalle istituzioni federali?

"Non so se arriveremo a una soluzione immediata, ma ho una grandissima fiducia nelle istituzioni. Non sono un critico a prescindere e all'interno del sistema ho diversi amici. Mi aspetto però che anche loro facciano chiarezza, essendo in parte responsabili della gestione: la FIGC è il nostro organo di riferimento e deve darci dei segnali".

Siamo alla vigilia di un turno che potrebbe essere decisivo: Inter-Juve e Roma-Napoli. L'Inter può chiudere i conti per lo scudetto?

"Assolutamente no, la parola fine no. Se l’Inter dovesse avanzare in Champions League, si troverebbe ad affrontare 11 partite in 36 giorni e questo può portare a cali di tensione e perdita di punti, come accaduto al Napoli l'anno scorso. Vincere contro la Juve sarebbe uno step enorme, ma lo stesso vale per Napoli e Roma in chiave Champions. Per il Napoli uscire indenne da Roma sarebbe vitale prima di iniziare il ciclo delle tre partite a settimana; di contro, per la Roma è un'occasione d'oro per accorciare. Il calcio italiano però è imprevedibile: basti pensare che tre settimane fa il Napoli sembrava favorito dal turno e poi ha pareggiato con il Verona. Magari domani il Milan perde a Pisa... ha ragione Allegri: serve calma, contano i punti totali e ogni gara nasconde insidie".