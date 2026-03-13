Serie A, ricavi dagli sponsor di maglia: Roma avanti al Napoli, ma fuori da top 5. La classifica

La Roma chiuderà ufficialmente la stagione con uno sponsor sulla maglia. Nella giornata di oggi, il club giallorosso ha infatti presentato la collaborazione con Eurobet.live, che farà il suo esordio sulle maglie dei capitolini sin dalla prossima partita di campionato con il Como e affiancherà la Roma fino alla stagione 2028/2029.

Grazie a un accordo dal valore stimato di circa 13-14 milioni di euro a stagione, la Roma balza così davanti al Napoli nella classifica delle società di Serie A con lo sponsor più munifico. I giallorossi non entrano nella top 5 del massimo campionato, se non considerando soltanto i club sponsorizzati da terze parti.

A scorrere la classifica, si nota infatti come, dopo le milanesi, vi siano tre società (Juventus, Fiorentina e Sassuolo) tutte sponsorizzate da brand direttamente o indirettamente (per esempio Jeep è parte di Stellantis che, come la Juventus, fa riferimento a Exor) correlate alla proprietà della stessa società calcistica. Di seguito la classifica aggiornata, basata sui dati di Calcio e Finanza: l’unica società di Serie A senza sponsor resta la Lazio.

1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione

2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)

3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione

4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione

5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione

6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione

7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione

8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione

9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione

10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione

11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione

12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione

13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione

14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione

15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione

16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione

17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione

18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione

19. Cremonese – Iltainox: n.d.

20. Lazio – nessun main sponsor