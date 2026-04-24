Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 34ª giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 34ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bernarsconi.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Casale, Dallinga, Bernardeschi.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Mazzitelli, Pavoletti.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Sergi Roberto, Addai, Vojvoda, Lahdo.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Vardy, Moumbagna, Collocolo.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Fortini, Gosens, Kean, Lamptey, Parisi, Sabiri.
Squalificati: Pongracic.
GENOA
Indisponibili: Norton-Cuffy.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Mosquera, Oyegoke, Serdar, Orban, Niasse.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro Martinez.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik, Cabal, Perin.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Furlanetto, Provedel, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Sottil.
Squalificati: Tiago Gabriel.
MILAN
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Vergara, Lukaku.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Frigan.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Lorran, Iling Jr.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini, Kone.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca, Romagna.
Squalificati: Berardi
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Davis, Bertola, Zemura, Zanoli.
Squalificati: Karlstrom.
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