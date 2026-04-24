Samp, si cerca una soluzione alla battaglia legale tra Tey e Manfredi: parti a lavoro

Una salvezza da centrare ancora matematicamente, ma le battaglie stagionali della Sampdoria non riguardano solo il campo, ma anche l'extra, con le ormai note vicende legali tra Matteo Manfredi da una parte e di Joseph Tey dall’altra: uno "stallo litigioso, da questa rottura insanabile, che sta tenendo imbrigliato il club blucerchiato", dice Il Secolo XIX-Genova, che aggiunge anche l'importanza di una celere risoluzione delle vicenda affinché non si presentino problemi in vista degli adempimenti burocratici relativi all'iscrizione al prossimo campionato. Date che non sono poi così lontane.

Come prosegue poi il prima citato quotidiano, continua a slittare l’approvazione del bilancio 2025, che dovrà essere vidimato entro fine maggio per convocare poi l’Assemblea degli azionisti, ma chiaramente la spaccatura del CdA non agevola le operazioni. Il vicepresidente Francesco De Gennaro, così come il CEO Corporate Raffaele Fiorella, stanno lavorando per risolvere positivamente e in tempi utili la situazione, ma i contendenti non fanno passi indietro (o avanti, che dir si voglia): Tey chiede l'addio netto di Manfredi e tutto ciò che si lega a lui, perché solo prendendo il 42% delle quote tornerà a investire, ma sul lato Manfredi al momento tutto tace.

Intanto, neppure sugli spalti di Cesena, dove domani la Samp è chiamata a fare punti, ci saranno rappresentanti della dirigenza blucerchiata. Niente di drammatico, un'assenza, ma sono quelle mancanze che fanno rumore.