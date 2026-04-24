Roma, torna Dybala. Gasperini "Difficile dal primo minuto. Futuro? Complicato parlarne oggi"

La Roma riabbraccia Paulo Dybala. Nel giorno in cui ci si separa da Claudio Ranieri, la notizia di campo è invece legata al rientro in gruppo dell’attaccante argentino. Del suo impiego ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: “È ancora presto dall’inizio, mi sembra molto difficile. Paulo ha ricominciato questa settimana dopo quasi novanta giorni, dall’inizio lo escludo. Uno che rientra così, dopo tanto tempo, non è mai facile… Speriamo a gara in corso, però siamo sulla via: ormai è questione di abitudine, di fiducia nel giocare e calciare, non di condizione, dato che è fermo da tanto”.

Le prossime giornate orienteranno il futuro di Dybala?

“Intanto orienteranno il finale di campionato della Roma. Il fatto di averlo a disposizione ci dà maggiore valore, con Malen hanno giocato insieme soltanto una partita: saremmo tutti soddisfatti e curiosi di rivederli, magari anche con qualcun altro… Poi di futuro è difficile parlare oggi: cinque partite non sono poche, a volte si sente parlare come se fossimo a fine campionato e invece sono una bella striscia. Sono quindici punti, sono tutte da giocare: voglio tenere alta la concentrazione sulla partita di domani e sulle prossime. Noi non possiamo sbagliare in queste cinque gare”.