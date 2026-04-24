Juventus su Alisson? Slot: "Penso a riaverlo in campo, il resto sono voci e non vanno chiarite"

In casa Liverpool il tema portiere è diventato centrale nelle ultime settimane, ma Arne Slot prova a riportare il focus sull’immediato. L’allenatore dei Reds non si lascia distrarre dalle indiscrezioni di mercato che accostano Alisson Becker alla Juventus e chiarisce la sua priorità. Il numero uno brasiliano è fermo da oltre un mese per un problema al bicipite femorale, il secondo in stagione, e la sua assenza si è fatta sentire. La situazione si è complicata ulteriormente dopo lo stop di Giorgi Mamardashvili nel derby del Merseyside, aprendo le porte a una possibile titolarità per Freddie Woodman.

Slot, però, resta fermo sulla sua linea: “Sono concentrato solo sul futuro a breve termine, ovvero riportarlo in porta il prima possibile”. Il tecnico sottolinea anche come il giocatore sia ormai “vicino” al rientro, spegnendo le voci sul futuro: “A tutte queste speculazioni non reagiamo. Lo facciamo solo quando serve chiarire i fatti, e ora non è questo il caso”.

Infine un passaggio sugli obiettivi del portiere: “Vuole tornare a difendere la porta del club che ama e rappresentare il Brasile. Questo è il suo presente e il suo futuro”. Un messaggio chiaro, mentre Liverpool attende il suo numero uno.