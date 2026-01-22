Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Infantino: "Dai Mondiali impatto da 80 miliardi di dollari. Come 104 Super Bowl in un mese"

Infantino: "Dai Mondiali impatto da 80 miliardi di dollari. Come 104 Super Bowl in un mese"
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:19Serie A
Ivan Cardia

“Solo una squadra può diventare Campione del Mondo, ma tutti gli altri possono diventare campioni in un altro modo”. Gianni Infantino, Presidente della FIFA, è intervenuto al World Economic Forum di Davos, soffermandosi sull’importanza dei Mondiali, anche dal punto i vista sociale, come riporta Calcio e Finanza: “Questo non è solo un pallone: è uno strumento che trasforma le persone, che trasforma persone tristi in persone felici. Quando un bambino o una bambina calcia un pallone, non pensa ai problemi della vita. I volti dei bambini si illuminano, gli adulti tornano bambini, iniziano a giocare, a sorridere. È qualcosa di straordinario e dobbiamo sempre ricordarcelo”.

Infantino ha anche sottolineato l’impatto economico della prossima edizione nordamericana: “L’impatto economico della Coppa del Mondo è di circa 80 miliardi di dollari. Non lo dice la FIFA, lo dice l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Parliamo di 825.000 posti di lavoro a tempo pieno e di oltre 20 miliardi di dollari in salari, con un impatto enorme nei tre Paesi ospitanti: Stati Uniti, Canada e Messico. Tre Paesi che hanno presentato una candidatura comune in un periodo in cui si parlava di costruire muri tra Messico e Stati Uniti. E invece, in quel momento, questi Paesi lavoravano insieme per ospitare la Coppa del Mondo. Questo dice tutto sulla magia di questo pallone e di questo trofeo.

Sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, quasi un quarto del mondo - ha ricordato Infantino -. Si giocheranno 104 partite in 16 stadi straordinari, in tre Paesi. Avremo circa 7 milioni di spettatori negli stadi e circa 6 miliardi di persone davanti alla televisione in tutto il mondo. Per gli americani presenti in sala, è come avere 104 Super Bowl in un solo mese. Abbiamo aperto la prima fase di vendita dei biglietti quattro settimane fa e abbiamo ricevuto oltre 500 milioni di richieste. In quasi 100 anni di storia della Coppa del Mondo la FIFA ha venduto circa 50 milioni di biglietti in totale: qui, in quattro settimane, abbiamo ricevuto richieste equivalenti a mille anni di Coppa del Mondo. Questo dimostra che le persone vogliono esserci, vogliono viaggiare e vogliono stare insieme”.

Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
