Inside the Sport 2026 a Coverciano. Presenti lunedì Percassi, Mancini e tanti altri

Si terrà lunedì 20 aprile alle ore 15, presso il Museo del Calcio di Coverciano, all’interno del Centro Tecnico FIGC, l’evento “Inside the Sport 2026”, promosso da USSI e MCL nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Il tema scelto per questa edizione, “Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse”, offrirà un approfondimento su uno degli aspetti più centrali e dibattuti del calcio contemporaneo, tra dinamiche economiche, strategie sportive e narrazione mediatica.

Ad aprire i lavori sarà il presidente nazionale USSI, Gianfranco Coppola, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata alla giornalista di RaiNews Laura Cervellione.

Porteranno i saluti istituzionali Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio e della Lega Pro, Umberto Calcagno, presidente AIC, Mauro Grimaldi, consigliere delegato Federcalcio Servizi, Renzo Ulivieri, presidente AIAC, Rocco Galasso, vicepresidente ADISE, Alfonso Luzzi, presidente nazionale MCL, e Michele Cutolo, vicepresidente nazionale MCL e commissario nazionale ENTEL.

Nel corso dell’evento saranno assegnati numerosi riconoscimenti ai protagonisti del calcio italiano.

Per la categoria dirigenti, premi alla carriera per Giuseppe Marotta (in attesa di conferma) e Antonio Percassi. Tra gli allenatori, riconoscimenti a Roberto Mancini e Fabio Grosso.

Premiati anche i calciatori Davide Bartesaghi, Marco Palestra, Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini e Matteo Dagasso.

Il premio procuratori alla carriera sarà assegnato a Mario Giuffredi, mentre per i direttori sportivi saranno premiati Piero Ausilio, Luca Petrachi e, come emergente, Mario Aiello.

Riconoscimenti anche per la categoria arbitri, con Luca Zufferli e Maria Sole Ferrieri.

Il premio “USSI 80 – Uomini, sport e impresa” sarà conferito a Giuseppe Menniti, Carlo Palmieri e Roberto Rossi.

Per il giornalismo sportivo, premi a Alessandra Barone e Maurizio Compagnoni.

L’evento sarà arricchito da una giuria tecnica con gli interventi di Carlo Laudisa sul mercato globale, Sara Meini sullo sviluppo del calciomercato femminile, Ciro Venerato sui riferimenti del sistema mercato e Alessandro Sugoni sul racconto televisivo del calciomercato h24.

“Inside the Sport 2026” si conferma così un momento di confronto e celebrazione, capace di unire istituzioni, professionisti e protagonisti del calcio, valorizzando il ruolo dell’informazione sportiva e offrendo uno sguardo approfondito su uno dei fenomeni più seguiti dal pubblico.