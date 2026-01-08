Inter, Akanji: "Abbiamo creato tanto, al City non avevamo così tante opportunità"

Il difensore dell'Inter Manuel Akanji è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole:

Come hai visto la partita?

“Avremmo potuto segnare di più, loro hanno avuto solo un’occasione. Siamo molto contenti della prestazione”.

Hai giocato tutte le partite del campionato, ti senti come il più importante?

“Devi chiedere a Chivu. Io sono contento, faccio quello che posso per la squadra. Voglio essere una soluzione per lui e essere pronto quando chiamato in causa”.

Congratulazioni per la partita, al City avevate così tante occasioni?

“In Premier League c’erano molte squadre che giocavano sul contropiede, qua mi sono sentito con molto più spazio. Abbiamo creato tanto, al City non avevamo così tante opportunità. Si riusciva anche a segnare qualche gol in più. Oggi non abbiamo concesso molto, anche quando abbiamo perso i palloni. Abbiamo difeso bene da squadra”.

Hai rubato lo stile di capelli a Thuram?

“Non mi piace giocare così, mi cambierò i capelli (ride, ndr)”.